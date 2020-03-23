YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 23.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri, 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen’in market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, polis ekipleri, 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen’in market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü. Alışveriş sırasında listedeki tüm ürünlerin tek bir markette bulunmaması nedeniyle polisler market market gezdi.
Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen, market ihtiyacı olması sebebiyle 112’yi aradı. 112 görevlileri de durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru, Taşkesen’in evine giderek önce market alışverişi için liste ve kredi kartını aldı. Polis memurları Gazi Taşkesen’in listedeki malzemeleri tamamlamak için market market gezdi. Market alışverişinin bitmesinin ardından polisler tekrar Taşkesen’in evine giderek, aldıkları malzemeleri ve kredi kartını Taşkesen’e teslim ettiler.
Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen; "Siparişimizi verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devletimiz bu zor zamanımızda dışarı çıkmasakta sorunlarımızı çözüyoruz. Bu süreçte evde bekleyeceğiz. İhtiyacımızı bildirdik. Telefon ettik. Sağ olsun ilçe emniyet müdürümüz hemen ekibi gönderdi. Arkadaşlara verdik kredi kartımızı, listemizi de verdik" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Muğla Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:18
İkindi
16:46
Akşam
19:28
Yatsı
20:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seydikemer’de trafik kazası; 1 ölü

Seydikemer’de trafik kazası; 1 ölü

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye’de anıldı

Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye’de anıldı

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.