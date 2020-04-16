Gaziosmanpaşa Belediyesi yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesine verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Günlük 100 adet olarak üretilecek maskelerin üretiminde 3D yazıcılar kullanılacak.

Gaziosmanpaşa belediyesi ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Sağlık çalışanlarını virüsten korunmak için en önemli ihtiyaçlarından olan siperlik maskeler, Gaziosmanpaşa Gençlik merkezindeki 3D yazıcılar ile üretiliyor. Yüz koruyucu siperlik maskeler ücretsiz olarak, ilçedeki sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanlarına verilecek.

“Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz“

Maske üretiminin yapıldığı gençlik merkezinde incelemelerde bulunan, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Yılmaz “Bu süreçte kamu kurumlarının, belediyelerin katkısı gerçekten çok önemli. Burada üretilen materyaller bizim arkadaşların acil servislerde, yoğun bakımlarda numune alınan birimlerde vesaire önemli. Hastayla yüz yüze geldiğimiz yerlerde doğal olarak hasta öksürebilir, aksırabilir. Buradan alesollar yayılabilir. Bunlar için hem yüzü, gözü, ağız içini, enfeksiyon buralardan bulaşıyor biliyorsunuz, buralar için önemli bir koruyucu bariyer oluşturuyor. Bunların hastanelerimize dağıtılması, önemli anlamda sağlık çalışanlarımız için koruyuculuk oluşturacaktır. Belediyemize de bu anlamda teşekkür ediyoruz“ dedi.