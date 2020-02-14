Gaziosmanpaşa Belediyesinden Başkan İmamoğlu’na yalanlama

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi”nde çalışmaların daha önce durdurulduğu açıklamasını yalanladı. Yapılan açıklamada inşaat çalışmalarının durdurulmadığı ve kiraların zamanında ödendiği belirtildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un “We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi”ne ilişkin sosyal medyadaki “KİPTAŞ’ın önceliği kentsel dönüşüm projeleri olacak. Yapımı durdurularak 6 bin 500 vatandaşın mağdur olduğu Gaziosmanpaşa’daki projeye afet riski nedeniyle öncelik verildi. Tüm vatandaşların kiraları ödendi, proje hızlandırıldı. İki farklı bölgede yaklaşık 850 konuttan oluşan kentsel dönüşüm projemiz vardı. Bunların yaklaşık 8 aydır inşaat çalışmaları durdurulmuş ve kiraları ödenmiyordu” sözlerine cevap verdi.

"İnşaatlar hiç durdurulmamıştır"

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Projede 682 konut vardır. İnşaatlar hiç durdurulmamıştır. Tüm kiralar eksiksiz ödenmiştir. Bölgede tamamıyla anlaşma sağlanan 400 hak sahibi vardı. Bölgedeki kentsel dönüşüm proje çalışmalarının tamamı Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılmıştır. İBB ve KİPTAŞ ile yapılan protokol gereği, KİPTAŞ tarafından ihalesi yapılan We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 04.09.2018 tarihinde inşaat çalışmaları başlatılmıştır. 05.02.2020 tarihli İBB TV haberinde KİPTAŞ Genel Müdürü tarafından verilen bilgiler ile 07.02.2020 tarihinde İBB Başkanının sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını kamu kurumu sorumluluğuyla tüm halkımızın bilgisine sunarız” denildi.

