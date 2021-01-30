YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gaziosmanpaşa yeni bir okula daha kavuştu

Gaziosmanpaşa yeni bir okula daha kavuştu

30.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı.

Karayolları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı. 32 derslikli okul, yeni eğitim yılında tam kapasiteyle hizmet verecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karayolları Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında yaptırılan Süleyman Şah Anadolu Lisesi tamamlandı. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sadece 9’uncu sınıflarla faaliyete başlayan okulda hali hazırda bin 284 öğrenci bulunuyor. Eğitimler, covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle online olarak devam ediyor. Okul, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

Tam donanımlı eğitim alanları
8 bin 500 metrekare alanda inşa edilen 32 derslikli okulda; 700 metrekare alana sahip 200 kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarı, bilişim atölyesi, müzik atölyesi, tasarım beceri atölyesi, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları yapılan okulda mescit, asansör ve revir gibi fonksiyonlar da bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 132. randevu

Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt'ta plastik sandalye fabrikasında yangın çıktı

Başhekim Kocataş’tan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner’e ziyaret

Başhekim Kocataş’tan Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner’e ziyaret

Tuzla Belediyesi’ne insani gelişme endeksi ödülü

Tuzla Belediyesi’ne insani gelişme endeksi ödülü

Fenerbahçeli Melih Bostan, Serik Belediyespor'a kiralandı

Fenerbahçeli Melih Bostan, Serik Belediyespor'a kiralandı

Türkiye Finans, aktif büyüklüğünü 81,3 milyar liraya yükseltti

Türkiye Finans, aktif büyüklüğünü 81,3 milyar liraya yükseltti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.