YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

Gaziosmanpaşa zabıtasından pazar denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.Yarın başlayacak olan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipler ilçedeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.

Yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü.
Yarın başlayacak olan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipler ilçedeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdü. Pazar giriş ve çıkışlarında maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Pazara giren herkesin ateşi ölçüldü. Ayrıca denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske, eldiven kullanımı ve müşterilerin ürünlere dokunma yasağı gibi tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi. Gerekli uyarılar hem pazarcılara hem de pazara gelen vatandaşlara yapıldı. Vatandaşlar ise pazar içerisinde yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek uygulamanın devam etmesini istediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.