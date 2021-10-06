Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da olası afetlere karşı müdahalenin tek bir merkezden koordine edilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere müdahalenin tek bir çatı altında toplanması için kurulan merkezde, arama-kurtarma ekipleri hizmet verecek.

Afet ve acil durumlar yönetimi kapsamında 12 yerel çalışma grubu oluşturulan merkezden kameralar vasıtasıyla 24 saat boyunca ilçenin tüm sokakları anlık görüntülenebilecek.

Kurtarma ekiplerince ağır hasarlı bir binada deprem tatbikatı da yapılırken, senaryo gereği binada mahsur kalan bir vatandaş, arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 3 yıl önce acil koordinasyon birimi oluşturduklarını yeni kurulan merkezin ise her türlü afete karşı müdahalede aktif hale geldiğini söyledi.

İlk hedeflerinin toplumunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Usta, "Eğitim süreci devam edecektir. Arzumuz eğitim alan her bir vatandaşımızın, her bir gönüllü kardeşimizin bir eğitimci olarak bu işe gönüllü olmasıdır. Ayrıca merkez diğer zamanlarda bir Ar-Ge merkezi olarak çalışacak ve bölgemizde depreme dayanıksız yapıların ve değişmesi gereken binaların tespitiyle ilgili çalışmada öncülük yapacaktır." diye konuştu.

