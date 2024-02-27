Gaziosmanpaşa’da alevli çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü: Çatı yanarken balkonda sigara içti

Çatı alev alev yanarken mahalleli sokağa döküldü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bitişikteki binanın balkonunda yangını umursamadan sigara içen adam "bu kadarına da" pes dedirtti.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı. Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.

ÇATI YANARKEN BALKONDA SİGARA İÇTİ

Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan yangın esnasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi “Bu kadarına da pes” dedirtti. Ekipler soğutma çalışması yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

