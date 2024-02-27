YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gaziosmanpaşa’da alevli çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü: Çatı yanarken balkonda sigara içti

Gaziosmanpaşa’da alevli çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü: Çatı yanarken balkonda sigara içti

İHA İHA
27.02.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre işçilerin tadilat yaptığı binanın çatısında kimyasal ilaç nedeniyle ufak bir patlamanın ardından yangın çıktı.

Çatı alev alev yanarken mahalleli sokağa döküldü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bitişikteki binanın balkonunda yangını umursamadan sigara içen adam "bu kadarına da" pes dedirtti.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı. Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.

ÇATI YANARKEN BALKONDA SİGARA İÇTİ

Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan yangın esnasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi “Bu kadarına da pes” dedirtti. Ekipler soğutma çalışması yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşmeALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme
Çantası ve kulaklığı bulunan posta çalışanından 2 gündür haber alınamıyorÇantası ve kulaklığı bulunan posta çalışanından 2 gündür haber alınamıyor
Cinayet kurbanı genç kadının son paylaşımları dikkat çektiCinayet kurbanı genç kadının son paylaşımları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Salı

Cadde 360 eczanesi
Kadikoy
Aydemir eczanesi
Atasehir
Gültekin eczanesi
Uskudar
Güven eczanesi
Basaksehir
Hande nur eczanesi
Bakirkoy
Emirbey eczanesi
Pendik
Yeni aylin eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.