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Gaziosmanpaşa’da freni patlayan kamyon bir evin duvarını yıkarak durdu

08.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da yokuş yukarı çıkarken freni boşalan kamyon bir evin duvarını yıkarak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesinde meydana geldi. Mevlüt Madenli yönetimindeki 34 SG 9816 plakalı kamyonetin yokuş yukarı yolda freni boşaldı. Kamyon, bir gecekondunun duvarını yıkarak durabildi. Evde maddi hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası duvarı yıkılan ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kazayla ilgili tutanak tuttu.

Edirne’den sabah yola çıkan un taşıyan kamyonun sürücüsü Mevlüt Madenli, "Bu rampa yukarı çıkarken yaptı araba. Patinaj yapınca ben de panikledim. Frene bastım. Frenin havası patlayınca sol tarafın, araba sağa doğru çekti. Arabayı durduramadım. Mecburi binaya yasladım. Binaya yasladım. Arabadan aşağı indim. İnsanlar yanıma geldi. Ne oldu falan filan. İnsanlar dışarı döküldü. Ondan sonra araba çalışır vaziyetteydi. Ondan sonra tekrar kaydı. Gecekonduya vurdu. Benim arabamda Edirne’den un yüklemiştim. Ekmek fırınına boşaltmaya geldim. Sabahın beş buçuğunda, yaralanan falan yok. Allah korudu. Burada kalanlar vardı. Allah korudu yani. O insanlara bir şey olmadı" dedi.

Olay sırasında evde uyuyan Mehmet Çimen, "Bir baktım dedi ki baba kamyon evin içine girdi. Çıktım dışarı baktım. Kamyon kolona dayanmış. Ondan sonra birden baktım çöktü. Öbür eve girdi. Hani çocuk uyanmasaydı, Allah bilir çocuğa ne olurdu. Yani dolap olsun, çamaşır makinesi olsun, çocukların kitabı şeyler olsun hepsi birbirine girdi. Vallahi çocuk uyandı, ben de dışarı çıkınca baktım şoför dışarıda şey ediyordu" şeklinde konuştu.

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