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Gaziosmanpaşa’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi 40 bin aileye erzak yardımı ulaştırmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi 40 bin aileye erzak yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu koordinesinde yürütülen sosyal yardım çalışmaları sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de hız kesmiyor. Dağıtım yapan ekiplerle bir araya gelen Eroğlu, "Milletimizin her zaman yanındayız, onlara destek oluyoruz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. İnşallah onların hayır dualarıyla bu günleri hep birlikte geride bırakacağız” dedi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, korona virüs salgını ve Ramazan ayı dolayısıyla yoğunlaştırdığı erzak yardımları, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla hazırlanan erzak kolilerini vatandaşlara ulaştıran ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

“Milletimizin her zaman yanındayız, onlara destek oluyoruz”
Erzak dağıtımlarını gerçekleştiren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, “Hep birlikte 100 yılda bir olan bir hadisenin içerisindeyiz. Allah’a hamd olsun milletimizin bize ihtiyacı olduğu böyle bir dönemde, bizim de onlara destek olmamızı, görev almamızı Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Milletimizin her zaman yanındayız, onlara destek oluyoruz. Önemli olan, asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. İnşallah onların hayır dualarıyla da bu günleri hep birlikte geride bırakacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşa 7/24 hizmet
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 444 0 467 numaralı çağrı merkezi üzerinden erzak yardımı talebinde bulunabiliyor. Taleplere cevap verebilmek adına çağrı merkezi 40 personelle 7/24 hizmet veriyor. Kayıt altına alınan başvurular, 25 kişilik bir ekip tarafından ihtiyaç ve gelir durumuna göre incelenip titizlikle değerlendiriliyor. Bir yandan da salçadan yağa, çaydan şeker ve makarnaya varan zengin içerikli erzak kolileri depolarda hazırlanarak araçlara yükleniyor. 18 araç ve 36 personel, hazırlanan erzak yardımlarını vatandaşların kapısına kadar ulaştırıyor.

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