YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı

İHA İHA
12.02.2024 07:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da kadın sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı.

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı

Kaza, Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak’ta meydana geldi. Sinem K. idaresindeki 34 DK 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosunun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti. Trafiğe kapatılan sokak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı öğrenciler TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyorŞırnaklı öğrenciler TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyor
Menteşe Belediye personeline yüzde 78 zamMenteşe Belediye personeline yüzde 78 zam
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralıŞanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:23
İkindi
16:13
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Pazartesi

Özbal eczanesi
Basaksehir
Sevra eczanesi
Sultanbeyli
Istanbul ecz-optik eczanesi
Kagithane
Üstün eczanesi
Kucukcekmece
Bağlarçeşme eczanesi
Esenyurt
Didem eczanesi
Bakirkoy
Doğu eczanesi
Kartal
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.