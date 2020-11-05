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Gaziosmanpaşa’da riskli binalar denetlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da riskli binaların ruhsat, kolon ve kirişleri kontrol edildi.

Gaziosmanpaşa’da riskli binaların ruhsat, kolon ve kirişleri kontrol edildi. Kurallara uymayan bazı dükkan sahiplerine ise uyarıldı.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi harekete geçti. Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde binaların giriş ve bodrum katlarında kiriş ve taşıyıcı kolonları kontrol edildi. Ardından ilçenin sanayi bölgesinde bulunan binalarına bakıldı. Denetim sırasında kolonların içerisinde bulunan demirlerin göründüğünü görüldü. Bazılarında ise sıvaların döküldüğü gözlendi. Ekipler denetimlere ruhsat belgelerini de kontrol etti. Kontrol sırasında bir dükkanın ruhsat çıkarmadığı tespit edildi. Dükkân sahibini uyaran ekipler 24 saat için ruhsatı çıkartması gerektiğini belirtti

“Tespit ettiğimiz noktaları dosyalarla mal sahiplerine bildiriyoruz”
Gaziosmanpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibinden Serdar Subaşı, “İşyeri ruhsatlı ortaklı bir denetim yapılıyor. İşyeri faaliyet gösteren yerlere dükkân, konut altı dükkânlarımızda inceleme yapılıyor. Fiziksel olarak yapısal gözlemde kolonla kirişine bakıyoruz. Herhangi bir kolunda kesme var mı? Kirişinde ve kolonda yapısal hasar var mı? Şüphelendiğimiz zaman dosyasına bakıyoruz. Tespit ettiğimiz noktaları dosyalarla mal sahiplerine bildiriyoruz” şeklinde konuştu.
“22 senedir ben kolana dikkat etmedim”
Kolonda olan hasardan haberinin olmadığını belirten Nurhan Çelik, “Mal sahibine bağlı bizim orada işimiz yok. Demirlerde bir şey yok. Benim zamanım dolduğu için ben de bırakıp gideceğim. 22 senedir ben kolana dikkat etmedim” dedi.

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