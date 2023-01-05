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Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü

05.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da arkadaşının arabasına binen bir kişi, babasının evine dönen dini nikahlı eşinin yanına gitti. Öfkeli adam konuşmak için gittiği sokakta kadının ailesine yönelik silahla ateş açtı.

Kadının babası ve kardeşi açılan ateşe karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında öfkeli adamı aracıyla olay yerine getiren arkadaşı direksiyon başında vurularak hayatını kaybetti. Silahlı kavgaya karışan 3 kişi yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, 3 Ocak günü Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Umut E. isimli şahıs, dini nikahlı eşi B.İ. ile sorun yaşadı. Bunun üzerine B.İ babasının evine döndü. B.İ.’nin babasının evine dönmesini hazmedemeyen Umut E. arkadaşı Caner A.’yı da alarak araçla kadının babasının evinin bulunduğu sokağa gitti. Umut E.’nin geldiği öğrenen B.İ konuşmak için dışarı çıktı. Konuşarak anlaşamayan ikili arasında tartışma yaşandı. Kadının ailesi de olaya dahil olunca sinirlerine hakim olamayan Umut E. silahını çekerek ateş açtı.

Açılan ateşe kadının ailesi de silahla karşılık verdi. B.İ’nin babası S.İ.(53) ve kardeşi S.İ.(17), Umut E.’ye ateş açarken taraflar arasında çatışma çıktı. Umut E.’nin geldiği aracı kullanan Caner A. olay yerinden kaçmaya çalışırken direksiyon başında vuruldu. Ağır yaralanan Caner A. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Caner A. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri aynı gece Umut E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Baba S.İ. ve oğlu S.İ. de ertesi gün Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde suçta kullanılan silahlarla ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan toplamda 46 adet suç kayıtları olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler “Kasten Öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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Gaziosmanpaşa

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