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  4. Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1082. Sokak'ta, annesiyle pazardan dönen ismi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki kız çocuğu, ebeveyninin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen 34 EK 1125 plakalı tırı fark edemeyen çocuk, aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa İstanbul Kız Çocuğu Trafik Kazası

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