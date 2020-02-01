YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gaziosmanpaşa’dan İdlib’e 5 tır dolusu yardım eli

Gaziosmanpaşa’dan İdlib’e 5 tır dolusu yardım eli

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü tarafından İdlib’te savaş mağdurları siviller için toplanan 5 tır dolusu ihtiyaç malzemeleri dualarla İdlib’e gönderildi.Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan dolayı zor günler yaşayan Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gazisosmanpaşa İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları, 1 aylık süre zarfında toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesini sınıra uğurladı.Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı uğurlama programı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.Ardından konuşma yapan Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen, “ Belediyemizin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yapmış olduğumuz hayır işinden 5-60 bin lira nasıl toplarız diye düşünürken toplamında 305 bin TL para toplandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İlçe Müftülüğü tarafından İdlib’te savaş mağdurları siviller için toplanan 5 tır dolusu ihtiyaç malzemeleri dualarla İdlib’e gönderildi.
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan dolayı zor günler yaşayan Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gazisosmanpaşa İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları, 1 aylık süre zarfında toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesini sınıra uğurladı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı uğurlama programı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Ardından konuşma yapan Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen, “ Belediyemizin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yapmış olduğumuz hayır işinden 5-60 bin lira nasıl toplarız diye düşünürken toplamında 305 bin TL para toplandı. Gaziosmanpaşa burada akan gözyaşlarına darda olan yetimlere, dullar ve gariplere yardım elini uzattı. Bu organizasyonda ismi belli olan, olmayan herkesten Allah razı olsun. Bütün Gaziosmanpaşa’nın burada şerefi ve onuru var. Allah hepimizden razı olsun. Emeği geçen herkese Gaziosmanpaşalılar adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Osman Şen’in yaptığı duaların ardından hazırlanan 5 tır dolusu malzeme İdlib’e gönderilmek üzere yola çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:23
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.