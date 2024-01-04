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  4. Gaziosmanpaşalı kadınlardan Başkan Usta’ya tam destek

Gaziosmanpaşalı kadınlardan Başkan Usta’ya tam destek

04.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yerel seçimler öncesi kadınlardan büyük destek görüyor.

Gaziosmanpaşalı kadınlardan Başkan Usta’ya tam destek

Kültür, sanat, spor ve sosyal alanda sunulan hizmetler, Gaziosmanpaşalı kadınları olumlu yönde etkiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, göreve geldiği 2014 yılından bu yana kadın istihdamını desteklemek ve kadınların toplum içinde daha güçlü şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Bu dönemde hizmete açılan Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi ve ilçedeki kadın koordinasyon merkezlerinde 80 bin 502 kadına 250 branşta kurs desteği sağlandı. Sporda, sanatta ve kültürel alanda sunulan hizmetlerin yanı sıra hayata geçirilen istihdam projeleriyle binlerce kadına ev ekonomisine katkı sunma olanağı sağlandı. İlçedeki sosyal gelişmeler, Gaziosmanpaşalı kadınları memnun ederken, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya olan destek ve güveni de artırdı. Yerel seçimlere doğru yaklaştığımız bu süreçte Başkan Usta, Gaziosmanpaşalı kadınlardan tam destek görüyor.

“BELEDİYENİN RESİM KURSUNA GİDİYORUM”

Gaziosmanpaşa Belediyesinin sunduğu kurs hizmetlerinden faydalanan Billur Karan, “Belediyenin resim kursuna gidiyorum. Bana çok katkısı oldu. Yeni arkadaşlar edindim. Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ediyorum, bu hizmetlerinin devam etmesini diliyorum” dedi.

“KENDİ KAZANCIMI ELDE ETMEK, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALMAK BENİ DE MUTLU EDİYOR”

Belediyenin el sanatları satış ofislerinden faydalandığını ifade eden Güler Kozan ise, "Belediyemizin kurslarında çanta yapımını öğrendim. Ürettiğim ürünleri satış ofislerinde satışa sunma imkanımız oluyor. Kendi kazancımı elde etmek, emeğimin karşılığını almak beni de mutlu ediyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah uzun yıllar daha ilçemize hizmet eder" diye konuştu.

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Gaziosmanpaşa

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