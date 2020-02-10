YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona doğru

Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona doğru

ANTALYA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını verdiği Gazipaşa Kültür Merkezi’nde B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi.Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın yararına olan doğru projeleri kent genelinde devam ettiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tamamlanması talimatını verdiği Gazipaşa Kültür Merkezi’nde B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın yararına olan doğru projeleri kent genelinde devam ettiriyor. Bu projeler arasında yer alan 5 bloktan oluşan Gazipaşa Kültür Merkezi’nin B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi. İnşaat çalışmaları biten bloklarda kapı ve pencerelerin montesi yapılıyor. Pazarcılar Mahallesi’nde yapımı süren Gazipaşa Kültür Merkezi Projesi’nde yer alan A blokta ise projede değişikliğe gidildi. Proje revizyonunun ardından A blokta da çalışmalara başlandı. Projenin en kısa zamanda bitirilerek, Gazipaşa’ya kazandırılması hedefleniyor.
Gazipaşa’nın sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Kültür Merkezi projesinde; tiyatro salonu, havuz, sauna, buhar odası, aerobik salonu, 60 kişilik 2 adet cep sineması, kadınlar lokali, engelli mola evi, yaşlı mola evi, çocuk etkinlik alanı, ATABEM, ATASEM gibi birimlerin yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Milliyetçi Hareket Partisi 51 yaşında

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.