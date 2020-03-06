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Gazipaşa’da eski duraklar yenileniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da yolcu durağı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da yolcu durağı sayısını arttırmaya devam ediyor. Gazipaşa’da eskiyen 10 kapalı durak yenileri ile değiştirildi.
İlçelerdeki yolcu duraklarının sayısını gün geçtikçe arttıran Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da çalışma başlattı. İlçede zamanla yıpranan ve bugüne neredeyse kullanılamaz hale gelen eski yolcu durakları yenileniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay ilçeye gönderdiği 4 adet yeni durağın ardından 10 durağı daha yeniledi. Gazipaşa merkez ve kırsal mahallelerde eskiyen ve kullanılamaz hale gelen yolcu durakların yerine yenileri monte edildi.

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