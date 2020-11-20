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Gazipaşa’da karantinalı mahallelere Büyükşehirden destek

ANTALYA HABERLERİ  | 20.11.2020 14:09 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korana virüs nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Gazipaşa’nın İnal Mahallesi Nazma mevkiinde ikamet eden aileler için gıda yardımında bulundu.Covid-19 virüsü nedeniyle Gazipaşa’nın İnal, Gökçesaray ve Zeytinada mahalleleri karantinaya alındı.

Gazipaşa’da karantinalı mahallelere Büyükşehirden destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korana virüs nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Gazipaşa’nın İnal Mahallesi Nazma mevkiinde ikamet eden aileler için gıda yardımında bulundu.
Covid-19 virüsü nedeniyle Gazipaşa’nın İnal, Gökçesaray ve Zeytinada mahalleleri karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallelerde yaşayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. İnal Mahallesi Nazma Mevkiine, giriş ve çıkışlar yasaklanırken Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldı.
Muhtara teslim edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi izole durumda olan İnal Mahallesi Nazma Mevkii’nde bulunan ailelere gıda yardımı yaptı. Gıda kolileri İnal Mahalle Muhtarı Muzaffer Çetiner’e teslim edildi. Muhtar Çetiner, karantina altında olan mahalle sakinlerinin zor günlerinde Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteğe teşekkürlerini sundu.

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