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  4. Gazipaşa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Gazipaşa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

13.02.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye 8 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi, Alparslan Türkeş Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir serada çalışan yabancı uyruklu Ali H., işini bitirdikten sonra eşi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Fatim El A.Ş. isimli kadınla 07 MB 2405 plakalı otomobile binip seradan ayrıldı. Ali H., Alparslan Türkeş Parkı yanında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Al H.’ye 8 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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