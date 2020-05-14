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Gaziray ile İpekyolu’nun kesişim noktasında yapılan tünel 45 günde tamamlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen GAZİRAY inşaat çalışmalarında önemli bir nokta daha tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yaşanan trafik sorununu çözüm olacak GAZİRAY çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen GAZİRAY inşaat çalışmalarında önemli bir nokta daha tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yaşanan trafik sorununu çözüm olacak GAZİRAY çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile Organize Sanayi Bölgelesini (OSB) birbirine bağlayacak olan 25 kilometre uzunluğundaki hattın 5 kilometrelik tünel çalışmalarında önemli bir kavşak olan D-400 Karayolu yani İpekyolu kesişim noktasında yolu bölmemek adına yapılan tünel çalışması 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Corona Salgını’na karşı verilen ulusal mücadele kapsamında alınana tedbirler ve sokağa çıkma yasağını fırsat bilinerek İpekyolu kapatıldı, alternatif yol verilerek yapılan tünel çalışması büyük bir titizlik ve çevreye rahatsızlık verilmeden yürütüldü. 45 gün önce çalışmaları başlatan Başkan Şahin, inşaatın son betonunun döküldüğü gün alanı ziyarete gitti, Bütün işçilere emekleri için teşekkür etti. İşçilerle sohbeti sonrası açıklamada bulunan Şahin, şehrin tünel açılan yerin şehrin kalbi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İpekyolu’nda hem hızlı bir şekilde şehir içi ve şehirlerarası akış devam ederken şu anda GAZİRAY’ın ve hızlı trenin kullanacağı hattın tünelini yapıyoruz. 45 günde bu tüneli tamamlayarak çıktık. Demiryolları ve karayolarının nasıl projelendirilebileceğini, nasıl birlikte çalıştırılacağını ve bittiği zaman şehrin ulaşım aksı olacak ve ulaşım sorununu çözecek ne kadar büyük bir iş olduğunu göstermek için buradayız. Çok hızlı çalışıyoruz. Bir ülkede, şehirlerde ne kadar demir yolu varsa bu gelişmişliğin göstergesidir. Bunları çoğaltacak altyapıyı da yapıyoruz. İpekyolunun altındaki bu tünel çok önemli. 25 kilometrelik hattın 5 kilometresi yer altına alınacak ve bu da ana damarımızdı. Bu pandemi sürecinde herkes durup beklerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu büyük işleri bekletmeden devam etti. Burada bir fırsat vardı. Desteklerinden ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

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