YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı

Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı

24.05.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı

Gaziantep'te hızlı ve konforlu ulaşıma imkan sağlayacak Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği, söz konusu çalışmalardan birinin de Gaziantep Gaziray Projesi olduğu belirtildi.

TCDD tarafından çalışmaların yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, şehir içinden geçen Başpınar-Mustafayavuz-Taşpınar arasındaki mevcut tek hatlı demir yolunun 4 hatlı hale getirilmesiyle 2 hattan banliyö, 2 hattan da hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Projede adım adım sona yaklaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziray’da elektrifikasyon testleri başladı. Hafta boyunca testler devam edecek. Proje genelindeki toplam fiziki ilerleme yüzde 85'tir. Elektrifikasyon çalışmalarının mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sinyalizasyon çalışmalarının bu yılın ikinci yarısında, tren depo işlerinin ise yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zamandan, yakıttan ve karbon salınımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Adana Demirspor-Göztepe maçının ardındanAdana Demirspor-Göztepe maçının ardından
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldüMardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:51
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Çığlık sesi duyunca çırılçıplak yardıma koştu

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.