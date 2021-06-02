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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak

02.06.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği genel kurulu 16 Haziran'da yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep'i bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin olağan seçimli genel kurulu, 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan pandemi kuralları neticesinde daha önce ertelenen genel kurul tarihi yeniden belirlendi.

Buna göre genel kurul, 16 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de kulüp tesislerinde yapılacak.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul 23 Haziran'a ertelenecek. ​​​​​​​

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