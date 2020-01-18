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  4. Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziye madalyasını Kaymakam Deniz Pişkin verdi.1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatına Kastamonu’nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı da katılmıştı.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziye madalyasını Kaymakam Deniz Pişkin verdi.
1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatına Kastamonu’nun Tosya ilçesi nüfusuna kayıtlı Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı da katılmıştı. Barış harekatından gazi olarak ülkesine dönen Özurgancı’yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unutmadı.
Kıbrıs Gazisi Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı’ya teslim edilmek üzere gazilik madalyası ve beratını Tosya Kaymakamlığına gönderdi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin KKTC tarafından gönderilen gazilik madalyası ve beratını Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı’ya takdim etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kıbrıs Gazisi Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı’ya, KKTC tarafından gönderilen gazilik madalyası ve beratını takdim ettik” diye konuştu.

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