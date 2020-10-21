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Gaziye sürpriz doğum günü

AMASYA HABERLERİ  | 21.10.2020 16:06 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, 1 Eylül 2016’da Bitlis Tatvan’da yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney’e sürpriz doğum günü düzenledi.Taşova Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nde görevli gençlik liderleri ile gönüllü üyeler, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel’le birlikte, 1 Eylül 2016 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Gazi Serkan Güney için sürpriz doğum günü düzenledi.Yapılan etkinlikte Gazi Güney ile konuşan Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, “Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerin hakları asla ödenemez.

Gaziye sürpriz doğum günü

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, 1 Eylül 2016’da Bitlis Tatvan’da yaralanan Uzman Çavuş Serkan Güney’e sürpriz doğum günü düzenledi.
Taşova Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nde görevli gençlik liderleri ile gönüllü üyeler, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel’le birlikte, 1 Eylül 2016 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde mayın patlaması sonucu yaralanan Gazi Serkan Güney için sürpriz doğum günü düzenledi.
Yapılan etkinlikte Gazi Güney ile konuşan Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, “Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerin hakları asla ödenemez. Şehitlerimizin aile ve yakınları devlete ve millete emanet, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için onların mutluluğu için Gençlik Merkezi olarak elimizden gelen bütün her şeyi yapacağız” dedi.
Gazi Serkan Güney, “Böylesine anlamlı bir günde Gençlik Merkezi olarak benim doğum günümü kutlamaları beni çok mutlu etti. Bizleri unutmayan Gençlik Merkezi Müdürümüz Sercan Bey’e ve gençlik liderlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziye sürpriz doğum günü

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