GBB’den genel kültür temalı ödüllü online bilgi yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllü online bilgi yarışması düzenlenecek. Genel kültür temalı soruların yer alacağı yarışmayı katılımcılar, Youtube’dan izleyecek, kahoo.it sitesinden de soruları yanıtlayacak, yarışmada yaş sınırı olmazken etkinlik her cumartesi saat 20.00’da www.youtube.com/GBBDEGKUR kanalından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca online bilgi yarışması gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, www.youtube.com/GBBDEGKUR kanalından yarışmayı canlı yayında izlerken kahoo.it sitesinden sorulara cevap verecek. Genel kültür konulu yarışma programı her cumartesi 20:00’da izleyicilere sunulacak. Sorulara doğru yanıtlar verip rakiplerini geride bırakacak ilk kişiye akıllı saat verilirken 2’nciye powerbank, 3’üncüye ise VR gözlük hediye edilecek. Yaş sınırının olmadığı bilgi yarışmasında katılımcılar, www.youtube.com/GBBDEGKUR kanalından yayınlanan pin kodunu, kahoo.it sitesindeki ilgili alana girdiklerinde karşılarına çıkacak ‘Nickname’ bölümüne ad ve soyadların yazarak yarışmaya doğrudan katılabilecek.

Öte yandan yarışmacılar, internet tarayıcısından 2 sekmede açtıkları sayfadan etkinliğe katılabilirken bilgisayar ortamında ilgili Youtube kanalından yayını izleyip telefonla da sorulara kahoo.it sitesinden yanıt verebilecek.

