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Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi

BAYBURT HABERLERİ  | 04.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü’nce gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi verildi.Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi koordinasyonunda yürütülen gebe bilgilendirme sınıfı programı kapsamında; gebelere doğum ve gebelikle ilgili bilgi, beceri kazandırmak ve normal doğumun teşviki amacıyla; doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, doğumun evreleri, riskli gebelikler, gebelikte tehlike işaretleri, lohusalık, acil durumlar, bebek bakımı ve emzirme, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları konularında eğitim verildi.Bayburt Devlet Hastanesi Gebe Okulu sorumlusu Ebe Şeyda Güler, Gebe Okulu çalışanı Hemşire Nuray Tekçe tarafından, TSM Gebe Bilgilendirme Sınıfı çalışanları ve Sağlık Evlerinde görev yapan sağlık personellerine müdürlüğün konferans salonunda eğitim düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü’nce gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi verildi.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi koordinasyonunda yürütülen gebe bilgilendirme sınıfı programı kapsamında; gebelere doğum ve gebelikle ilgili bilgi, beceri kazandırmak ve normal doğumun teşviki amacıyla; doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, doğumun evreleri, riskli gebelikler, gebelikte tehlike işaretleri, lohusalık, acil durumlar, bebek bakımı ve emzirme, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları konularında eğitim verildi.
Bayburt Devlet Hastanesi Gebe Okulu sorumlusu Ebe Şeyda Güler, Gebe Okulu çalışanı Hemşire Nuray Tekçe tarafından, TSM Gebe Bilgilendirme Sınıfı çalışanları ve Sağlık Evlerinde görev yapan sağlık personellerine müdürlüğün konferans salonunda eğitim düzenlendi.

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