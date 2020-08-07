Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar

Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptığı önemli ameliyatlarla adından söz ettiren ve Acıpayam Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Op. Dr. Naim Ünsal tarafından Elazığ, Eskişehir ve Tokat’tan gelen ve doğuştan vajinası olmayan hastalara vücut boşluklarındaki dokulardan vajina ve rahim ağzı yapılarak Denizli’de sağlıklarına kavuşturuldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, hastalara bu ameliyatlar ile doğurganlık özelliği kazandırıldığını ve hamile kalmaları durumunda ise dünyada tıp literatürüne giren ilk vakalar olacaklarını söyledi.

Hastalardan biri olan, Elazığ’da yaşayan, doğuştan vajinası ve rahim ağzı olmayan E.Ç. (23), her regl olduğu dönem, vajinası olmadığı için adet kanı rahmin içine doluyor, rahmi her ay yaklaşık 3 bardak kanla dolduğu için bir nevi apandisit patlaması gibi çok ciddi ağrılar yaşıyordu. Daha önce 16 kez ameliyat geçiren ve hep rahimde biriken kanı boşaltma şeklinde geçici çözümler yaşayan E.Ç., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal’a başvurdu. Muayene ve tetkikler sonrası hasta için ameliyat planı oluşturuldu. Başarılı geçen operasyon ile hastaya vajina ve rahim ağzı yapıldı, rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırıldı.