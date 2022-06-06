YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gebelik hipertansiyonu anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor

Gebelik hipertansiyonu anne ve bebek sağlığını tehdit ediyor

06.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz: - "Gebelik hipertansiyonu, yılda 50 ila 60 bin anne ve 500 bin fetüs ile yenidoğan ölümüne neden oluyor. Bu nedenle hamile kalmadan evvel ve gebelik süreci boyunca kontrollerinizi ihmal etmeyin"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, gebelik hipertansiyonunun, yılda 50 ila 60 bin anne ve 500 bin fetüs ile yenidoğan ölümüne neden olduğunu, bu nedenle hamile kalmadan önce ve gebelik süreci boyunca kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, gebelik boyunca yaşanacak hipertansiyonun anne adayında ve bebekte meydana getirebileceği olası risklere dikkati çekti.

Hipertansiyonun tüm gebeler arasında yüzde 5 ila 10 oranında, tüm dünyada ise yılda 10 milyon kadında görüldüğünü belirten Yılmaz, "Gebelik hipertansiyonu, yılda 50 ila 60 bin anne ve 500 bin fetüs ile yenidoğan ölümüne neden oluyor. Bu nedenle hamile kalmadan evvel ve gebelik süreci boyunca kontrollerinizi ihmal etmeyin." uyarısında bulundu.

Hamilelerde hipertansiyon riskini artıran nedenleri de aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk gebelik, anne adayının önceki gebeliğinde hipertansif hastalık veya halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi yaşaması, ailesinde preeklampsi bulunması, çoğul gebelik, obezite, gebenin 40 yaşından büyük olması, eşlik eden diyabet, kronik böbrek yetmezliği gebelerde hipertansiyon oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca kronik hipertansiyon, Sistemik Lupus Eritematozuz veya Antifosfolipid Sendromu gibi trombofilik hastalıklarının olması, düşük sosyoekonomik düzey, önceki gebeliği ile arasında 10 yıldan fazla süre geçmiş olması da gebelikte hipertansiyonu tetikliyor."

Gebeliğe bağlı hipertansiyonda, doğumdan sonra en geç 12 haftaya kadar tansiyon ölçümlerinin normale dönmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, yüksek tansiyon ölçümlerine idrarda protein kaçağının eşlik etmesi halinde bu durumun "preeklampsi" olarak isimlendirildiğini aktardı.

- "Hipertansiyon gebelik zehirlenmesine neden olabilir"

Gebelik boyunca anne adayında hipertansiyonun oluşturabileceği olumsuz durumlara dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon üzerine gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gelişmesi, havale, nöbet geçirilmesi, sezaryen doğum oranının artması, plasentanın erkenden ayrılması, doğum sonrası kanama, hastane yatış oranı ve süresinde artma, akut böbrek yetmezliği gelişmesi, akciğer ödemi veya kalp yetmezliği gelişmesi, beyin kanaması, körlük, retina yırtılması, karaciğerde kanama, anne ölüm oranında artış olması olumsuz durumlar arasında yer almaktadır."

Fetüs ve yenidoğanlarla ilgili hipertansiyon kaynaklı yaşanabileceklere de değinen Yılmaz, fetüsün anne rahminde ve doğum sırasında oksijensiz kalması, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gebelik haftasına göre gelişim geriliği olan bebek olması, yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış oranlarının artması, doğumsal anomaliler, fetüs veya yenidoğan ölüm oranlarının artması gibi durumların fetüs ve yenidoğanlar için olası risklerden olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgiBağcılar’da Keşkek Festivali’ne yoğun ilgi
Bodrum'da asayiş uygulaması yapıldıBodrum'da asayiş uygulaması yapıldı
"Türkiye Çevre Haftası" başkentte Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor"Türkiye Çevre Haftası" başkentte Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerle kutlanıyor
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.