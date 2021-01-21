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Gebelikte şeker yükleme testi önemli

21.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Gebelikte şeker yükleme testi önemli

Şeker hastalığının tespiti için gebeliğin 24.

Şeker hastalığının tespiti için gebeliğin 24. ve 28. haftaları arasında tolerans testi yapıldığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, “Daha önceki gebeliğinde şeker hastalığı geçiren, ailesinde diyabet olan, kilolu hastaların ise daha gebeliğin başından itibaren takipleri yapılması gerekmektedir" dedi.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Gebelikte şeker hastalığı riskinin yüksek olduğu grup, önceki gebeliğinde şeker hastalığı geçirenlerdir. Ölü doğum, anomalili doğum, tekrarlayan düşük, 4 kilogram üzeri bebek doğumu olan anneler, 1. derece akrabalarında şeker hastalığı bulunanlar, gebelikte fazla kilo alanlar risk altındadır. Gebelikte şeker yükleme testi yapılmayan ve gebelikte şeker hastalığı gelişmiş annede sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar, zor doğum görülür. Bebekte ise anne karnında ani bebek ölümleri, doğumda fazla kilolu olması sebebi ile kemik kırıkları ve sinir hasarı gelişebilmekte. Doğduktan sonra da akciğerleri tam gelişemediğinden solunum sıkıntısı, sarılık gibi önemli problemler oluşabilmektedir. Uzun dönemde kalp hastalığı ve şeker hastalığı görülme oranının da arttığı bilinmektedir” dedi.
Gebelikte yapılan basit bir test ile teşhis konulduğunda, gebenin kan şekeri takiplerinin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Uyanık, “Gerek diyet ve egzersiz, gerekse insülin ile medikal tedavi uygulanarak şeker dengesi sağlanabilmekte ve sorunsuz bir gebelik yaşanabilmektedir” şeklinde konuştu.

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