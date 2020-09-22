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Gebizli’de ikinci etap çalışmalar başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 10:18 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, Gebizli Mahallesi’nde, ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı.

Gebizli’de ikinci etap çalışmalar başladı

Muratpaşa Belediyesi, Gebizli Mahallesi’nde, ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmasına başladı. 3 bin 474 metre uzunluğunda cadde ve sokağı kapsayan çalışmada hafta başı itibariyle eski asfaltın sökümüne başlanırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çarşamba günü mahallede asfaltlamaya başlayacak.
Muratpaşa Belediyesi, 10 bine yaklaşan nüfusuyla Aşık Veysel ve İbni Sina caddeleri arasında kalan Gebizli Mahallesi’nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Doğalgaz altyapı çalışmalarıyla paralel ilerleyen yenileme çalışmalarında ikinci etap 3 bin 474 metre uzunluğunda cadde ve sokağı kapsıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 bin 827 metrelik yol ağı bulunan mahallede geçmiş yıllarda, 5 bin 667 ton sıcak asfalt kullanarak 3 bin 797 metre uzunluğundaki cadde ve sokağı yenilemişti. İkinci etap çalışmalarında 5 bin 336 ton asfalt kullanılması planlanırken ekipler 1124 sokaktan eski asfaltın söküm işlemine başladı. İş makineleriyle mahallenin eski asfaltı tamamen kazanıp temizlenirken ekipler, Çarşamba’dan itibaren mahallede sıcak asfalt serilmesine başlayacak.

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