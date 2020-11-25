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Gebze Belediyesi Fen İşleri Ekipleri çalışmalarına ara vermiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt onarım, yama ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda asfalt onarım, yama ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Ekipleri çalışmalarına ara vermiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt onarım, yama ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda asfalt onarım, yama ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan kış ayında Gebzelilerin trafikte güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler cadde ve sokaklarda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmalarını da ara vermeyen ekipler Kadıllı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde asfaltlama çalışması yürütüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Ekipleri çalışmalarına ara vermiyor

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