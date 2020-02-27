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Gebze Belediyesi’nden stajyerler öğrencilere eğitim

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından Belediye bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verildi.Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Gebze Belediyesi’nde stajlarını yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi yapıldı.

Gebze Belediyesi’nden stajyerler öğrencilere eğitim

Gebze Belediyesi tarafından Belediye bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verildi.
Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Gebze Belediyesi’nde stajlarını yapan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi yapıldı. Beylikbağı Bilim sanat Merkezinde gerçekleşen eğitime katılan Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında öğrencilere eğitim ve iş hayatlarında başarılar dileklerinde bulundu. Zamanın çok hızlı geçtiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Çelik, öğrencilere zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri öğüdünde bulundu. Daha sonra öğrencilere Gebze ve belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda sinema filmi gösterimi gerçekleştirilerek film hakkında çıkarımlarda bulunuldu.

Gebze Belediyesi’nden stajyerler öğrencilere eğitim

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