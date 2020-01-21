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  4. Gebze Kültür Merkezi’nde Tiyatro keyfi sürüyor

Gebze Kültür Merkezi’nde Tiyatro keyfi sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.Gebze Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Kültür Merkezi’nde Tiyatro keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
Gebze Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında dün akşam sahnelenen “Ziyaret Sofrası” isimli tiyatro gösteri izleyenlerden tam not aldı. Mehmet ve Ahmet isimli iki arkadaşın yeni bir hayatı tanımasının işlendiği Ziyafet Sofrası’nın oyuncularının performansı da göz doldurdu. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 24 Ocak Cuma Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Mehteran Konseri “Yüce Osmanlı Devleti” konferansıyla devam edecek. Saat 19.30’da GKM’de başlayacak olan programa tüm vatandaşlar davetlidir.

Gebze Kültür Merkezi’nde Tiyatro keyfi sürüyor

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