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Gebze meclisinde Temmuz ayınının ilk oturumu gerçekleşti

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde yapıldı.Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1.

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetiminde yapıldı.
Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen meclis toplantısını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetti. Meclis gündeminde yer alan maddelerin tek tek görüşülerek karara bağlandığı meclisin ilk oturumunda encümen üyelikleri ve ihtisas komisyon üyelikleri yapılan oylamayla belirlendi. Gebze Belediyesi encümen üyeliklerine Sedat Çelik, Ayhan Yılmaz ve Nur Şentürk seçildi. Plan bütçe komisyonu üyeliklerine Ahmet Hüseyin Çelebi, Talip Demir, Vasfiye Aydın, Yaşar Çakmak, Sinan Çeper, İmar Komisyonu üyeliklerine Sefa Zengin, Nur Şentürk, Yasemin Özdemir, Mehmet Dinç, Erhan Bölük, Eğitim Komisyonu üyeliklerine Mustafa Demirhan, Şenay Önder, Cemil Kalyoncuoğlu, İrfan Ertegün, Halil İbrahim Başçiftçi getirildi. Kültür Komisyonu üyeliklerine Hasan Özdemir, Sertan Tunçel, Sadık Güvenç, Vasip Angur, Gökhan Yamen; Çevre Sağlık Komisyonu üyeliklerine Mustafa Demirhan, Harun Penbegüllü, Davut Kabaca, Abdullah Kahraman, Saide Arslan Çalışkan seçildi. Hukuk Dilekçe İsimlendirme Komisyonuna Güler Şahin Gencay, Vahip Angur, Ahmet Malkoç, Mahmut Yandık, Cavit Kapoğlu üye olarak seçilirken, Gençlik Spor Komisyonu üyeliklerine ise Ayhan Yılmaz, Osman Sezer, Ahmet Malkoç, Mehmet Dinç, Şahin Yılmazel yapılan oylamayla seçildi.
Oturum gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da yapılacak 2. oturumda görüşülecek.

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