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Gebze - OSB yan yollarda hummalı çalışma

31.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Gebze - OSB yan yollarda hummalı çalışma

Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1.

Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında yan yollarda kaldırım ve oto korkuluk imalatları yapılıyor.
Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” çalışmalarına hızla devam ediyor. OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak proje, kaldırım ve oto korkuluk imalatları ile aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.
Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında 4 yeni köprü inşa ediliyor. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2 çarpı 2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2 çarpı 1 şeride sahip yeni iki köprü inşa ediliyor.

Gebze - OSB yan yollarda hummalı çalışma

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