Gebze OSB’de geçici güzergâh uygulaması yapılacak

Büyükşehir, Gebze Organize Sanayi Bölgesi güney yan yolda başlayacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle geçici güzergâh uygulaması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) güney yan yolda başlayacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle geçici güzergâh uygulaması yapacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Terminal Caddesi Yumrukaya Kavşağı kesişiminde yapılacak çalışmadan dolayı yolu kullanan toplu taşıma araçları için çalışma süresince Gençlik Caddesi, 1968 Sokak ve İbrahim Ağa Caddesi’ni geçici güzergâh olarak belirledi.

GOSB güney yan yolda, yol yapım çalışmaları 13 Haziran Cumartesi günü 09.30 itibariyle başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Terminal Caddesi Yumrukaya Kavşağı kesişiminde yapılacak çalışma için geçici güzergâh oluşturdu. Geçici güzergâh uygulaması kapsamında yolu kullanan toplu taşıma araçları çalışma süresince Gençlik Caddesi, 1968 Sokak ve İbrahim Ağa Caddesi’ni kullanacak.

