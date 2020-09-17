YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze protokolü maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı

Gebze protokolü maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Gebze’de ilçe protokolünün katılımıyla ilçe merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle ülke genelinde il ve ilçelerde koruyucu maske denetimi gerçekleştirildi.

Gebze’de ilçe protokolünün katılımıyla ilçe merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle ülke genelinde il ve ilçelerde koruyucu maske denetimi gerçekleştirildi. İlçedeki denetimde Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kolluk kuvvetleri ve diğer görevliler katıldı. Esnaflara hayırlı işler dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz, vatandaşlara ve esnaflara maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindiler. Koruyucu maske takan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü bir kez daha teşekkür eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talep, öneri ve şikayetleri de dinledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Güney Eczanesi
Derince
Çağla Eczanesi
Cayirova
Barış Eczanesi
Gebze
Hayal Eczanesi
Basiskele
Melek Eczanesi
Izmit
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.