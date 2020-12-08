YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

Gebze ve Darıca ilçelerinde ulaşım rahatlayacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı.Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor.

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı.
Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açtı. Güney kısımdaki imalatlara başlanan cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit haline gelmiş olacak. Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey kısımdaki çalışmaları tamamladı.
İş kapsamında 20 santimetre kalığında PMT ve 9 santimetre kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Palandöken Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Izmit
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Aydın Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Golcuk
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.