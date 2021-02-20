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Gebze ve Darıca’da parkların onarımı yapıldı

20.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Gebze ve Darıca’da parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Gebze ve Darıca ilçelerindeki parkların çocuk oyun gruplarına bakım ve onarım gerçekleştirdi.

Gebze ve Darıca’da parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Gebze ve Darıca ilçelerindeki parkların çocuk oyun gruplarına bakım ve onarım gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında büyükşehir ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerindeki tüm çocuk oyun gruplarını tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde oyun gruplarının hasarlı kısımları onarıldı. Oyun gruplarının eskiyen ve onarılmayacak durumdaki kısımları yenileri ile değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yaz ve bahar ayları öncesinde şehir genelindeki tüm çocuk oyun gruplarının bakımlarını düzenli bir şekilde yapıyor.

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