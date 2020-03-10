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Gebze ve Kartepe’de geçici güzergahlar oluşturuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca - Gebze Metro hattı ve İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca - Gebze Metro hattı ve İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ve Kartepe ilçelerinde geçici güzergah uygulaması yapacak. Darıca-Gebze Metro hattı çalışması nedeniyle İstanbul Caddesi kapatılıyor. 11 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak çalışma kapsamında yol araç trafiğine kapatılacak. Güzergahı kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için geçici güzergah uygulaması yapıldı. Gebze doğu yönünden Çayırova’ya giden hatlar İstanbul Caddesi batı, İstasyon Caddesi, Darıca Köprülü Kavşağı ve D100 Kuzey Yan Yol geçici güzergahını kullanacak.
Marmaray Gebze yönüne giden hatlar da İstasyon Caddesi ve İlyas Uzuner Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak. Gebze Kuzey yönünden Çayırova’ya giden hatlar İlyas Uzuner Caddesi, 608/1 Sokak, 626 Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden oluşan güzergahı kullanacak. Çayırova yönünden Gebze’ye giden hatlar ise Güney yan yol, Eskihisar Feribot yolu, İstasyon Caddesi ve Kuzey İstikameti geçici güzergahını kullanacak.
Kartepe ilçesi Kazım Karabekir Caddesi ise İSU altyapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. 11 Mart 2020 Çarşamba günü itibariyle başlayacak çalışma kapsamında geçici güzergah oluşturuldu. Kazım Karabekir Caddesi’ni kullanan araçlar geçici güzergah uygulaması kapsamında Efe Sokak ve Atatürk Caddesi’ni kullanacak.

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Golcuk
Eriş Eczanesi
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Dilek Eczanesi
Golcuk
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Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
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