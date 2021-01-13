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Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

13.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Gebze Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarını denetledi.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendisleri tarafından ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınların denetimini gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarını denetledi.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendisleri tarafından ilçe genelinde faaliyette bulunan fırınların denetimini gerçekleştirdi. Genel temizlik, fiyat tarifesi, gramaj kontrollerinin yanı sıra Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında son 1 yıldır hayatımıza giren maske ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili denetimler yapıldı, tedbir kuralları ile ilgili bilgi verildi. Tedbirlere uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında ise yasal işlemler yapıldı.

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