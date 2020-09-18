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Gebze’de asfalt çalışmaları hızlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Mahallelerdeki sıcak asfalt serim, bakım, onarım ve kaldırım imalat çalışmalarını sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için planladığımız fen işleri çalışmalarımıza hız verdik” dedi.Gebze Belediye Fen İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başta asfalt serim olmak üzere, kaldırım, bordür ve bakım onarım çalışmalarına hız kazandırdı.

Mahallelerdeki sıcak asfalt serim, bakım, onarım ve kaldırım imalat çalışmalarını sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için planladığımız fen işleri çalışmalarımıza hız verdik” dedi.
Gebze Belediye Fen İşler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başta asfalt serim olmak üzere, kaldırım, bordür ve bakım onarım çalışmalarına hız kazandırdı. Tamamlanan ve devam eden çalışmaları sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Vatandaşımızın talep ve istekleri bizim için bir emir telakkisidir. Taleplere göre belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor.Yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek için planladığımız fen işleri çalışmalarımıza hız verdik” dedi.
İnönü Mahallesi ve Gaziler Mahallesi’ndeki sokakların bağlantıları tamamlanan asfalt çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Büyükgöz, asfalt serim ve diğer bakım onarım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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