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Gebze’de asfalt onarım çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında asfalt yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler yama ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra Barış Mahallesi 1827 sokakta sıfır asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında asfalt yama ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler yama ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra Barış Mahallesi 1827 sokakta sıfır asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 300 ton asfaltın kullanıldığı çalışma sonrasın sokak baştan aşağı sıfır asfaltlanmış oldu. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini veren ekipler 1819 sokağın asfaltının yenilenmesi için de çalışmalarına başladı. Kentin tüm cadde ve sokaklarının bakımının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren müdürlük yetkilileri "Mesai kavramı olmaksızın gece gündüz ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, mahallelerde dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sinekle mücadele için ilaçlama çalışması yürütüyor. Park, bahçe, oturma alanları, oyun grupları, duraklar, halk otobüsleri, taksi durakları, bankamatik alanları, Marmaray istasyonu, mescit ve camilerde Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirli periyotlarla dezenfekte çalışması yapan Gebze Belediyesi ekipleri sinekle mücadele çalışmalarına da ara vermiyor. Belediye ekipleri çöp konteynırları başta olmak üzere mahallelerde sivri ve karasinekle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor. Belediye yetkilileri dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını belirlenen periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

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