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Gebze’de bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda başta asfalt yama, parke, bordür, kaldırım, bakım ve onarım çalışması yapıyor.Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Gebze Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda başta asfalt yama, parke, bordür, kaldırım, bakım ve onarım çalışması yapıyor.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Belirlenen program dahilinde ilçenin tüm mahallelerinde cadde ve sokaklarda başta asfalt yama, parke, bordür, kaldırım ve bakım-onarım çalışmaları yapan fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezde de kaldırım granitlerin bakım onarımlarını da gerçekleştiriyor.
Fen işleri Müdürlüğü yetkilileri yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirecek çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini bildirdi.

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