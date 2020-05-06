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Gebze’de berberler dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:20 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler ve kuaför salonklarını dezenfekte ediliyor.Gebze Belediyesi, 11 Mayıs’ta kapılarını belirlenen kurallar dahilinde müşterilerine açmaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Gebze Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler ve kuaför salonklarını dezenfekte ediliyor.
Gebze Belediyesi, 11 Mayıs’ta kapılarını belirlenen kurallar dahilinde müşterilerine açmaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etmeye başladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda hareket geçen Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye yetkilileri belirlenen program dahilinde tüm berber ve kuaför salonlarının, özel olarak hazırlanan solisyon ve diğer materyallerle dezenfekte edileceğini bildirdi.

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Dilovasi
Körfez Eczanesi
Korfez
Çağla Eczanesi
Cayirova
Dilek Eczanesi
Golcuk
Sevil Eczanesi
Izmit
Darıca Nesimi Eczanesi
Darica
Melek Eczanesi
Izmit
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