YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de binlerce ağaç dikildi

Gebze’de binlerce ağaç dikildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 11:41 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı.Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gebze’nin daha yeşil bir kent haline gelmesi amacı ile 2020 yılında, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdü.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yaptı.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gebze’nin daha yeşil bir kent haline gelmesi amacı ile 2020 yılında, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda teyakkuza geçen park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan ilçede parklara yenilerini eklerken bir yandan da peyzaj düzenlemeleri ve çiçek dikim çalışmalarına hız verdi.
Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocukların güven içerisinde oyunlar oynayabileceği 18 yeni park, mevcut parkların içerisine de 9 sahası kazandırdı. Park ve bahçeler müdürlüğü tarafından 9 bin 803 adet çim alan ekimi, 10 bin 200 adet çeşitli türlerde bitki, 9 bin adet ağaç dikimi, 205 bin adet mevsimlik çiçek dikimi, 8 adet yeni spor aleti kurulumu gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Aralık Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Pazartesi

Duru Eczanesi
Darica
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ömür Eczanesi
Kandira
Cihan Eczanesi
Karamursel
Nurece Eczanesi
Cayirova
Mevlana Eczanesi
Darica
Fatih Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.