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Gebze’de boş alana kaçak atık döken firmaya ceza kesildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş alana kaçak atık döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin lira ceza kesildi.Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma Servisi ekipleri Balçık Mahallesinde boş alana kaçak moloz döküldüğünü belirledi.

Gebze’de boş alana kaçak atık döken firmaya ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş alana kaçak atık döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin lira ceza kesildi.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma Servisi ekipleri Balçık Mahallesinde boş alana kaçak moloz döküldüğünü belirledi. Molozlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda atığı döken firma tespit edilerek 5 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca molozların boş alandan kaldırılıp, döküm sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlandı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini ifade etti.

Gebze’de boş alana kaçak atık döken firmaya ceza kesildi

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