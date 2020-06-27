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Gebze’de D-100 ve otoyol kenarlarında temizlik yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, D-100 ve TEM Otoyolu’nun kenar kısımlarında mıntıka temizliği ve tırpan biçimi gerçekleştirdi.Konumu gereği Türkiye’nin en işlek yollarından D-100 ve TEM Otoyolu, Kocaeli’den geçiyor.

Gebze’de D-100 ve otoyol kenarlarında temizlik yapıldı

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, D-100 ve TEM Otoyolu’nun kenar kısımlarında mıntıka temizliği ve tırpan biçimi gerçekleştirdi.
Konumu gereği Türkiye’nin en işlek yollarından D-100 ve TEM Otoyolu, Kocaeli’den geçiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç yoğunluğunun olduğu bu yollardaki temizlik çalışmalarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi için Gebze ilçesi sınırları içerisinde, her iki yolun kenar kısımlarında mıntıka ve tırpan biçim çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin bir kısmı, yol kenarlarında büyüyen ve yol görünümünü bozan otların biçimini yaptı. Diğer ekipler ise çöp ve diğer atıkların toplamasını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı her yıl düzenli aralıklarla karayollarının kenarlarında mıntıka temizliği gerçekleştiriyor.
Özellikle sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu Gebze bölgesinde D-100 karayolunun temizliği büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol süpürge araçları ile D-100 Karayolunun orta refüj ve yan kısımlarını temizliyor. Yol temizlikleri trafik yoğunluğunun en az olduğu saatlerde gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor.

Gebze’de D-100 ve otoyol kenarlarında temizlik yapıldı

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