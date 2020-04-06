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Gebze’de denetimler hız kesmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, manav ve benzeri iş yerlerini düzenli periyotlarla denetliyor.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, manav ve benzeri iş yerlerini düzenli periyotlarla denetliyor.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki market, manav ve benzeri işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri mevzuata ilişkin konuları tek tek kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ilgili genelgelerle belirlenen hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske ve eldiven kullanılması, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet göstermesi, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması, belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmaması, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin sosyal mesafeyi koruyarak en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği, manav reyonlarında ambalajsız şekilde yaş sebze ve meyveler tüketicilere seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması, çocukların market içerisine alınmaması hususlarında denetim yaparken bu emirlere uymayan iş yerleri hakkında da yasal işlemleri gerçekleştiriyor.

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

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