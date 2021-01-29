Gebze’de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fahiş fiyat denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini arttıran zabıta ekipleri, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile ilçede fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen iş yerlerini denetledi. Fahiş fiyat uygulamasıyla haksız kazanç elde ettiği tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulanan denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının olup olmadığı da kontrol ediliyor. Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların konuyla ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü veya Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ihbar hattına bildirmelerini istedi.

